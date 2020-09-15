Вебинары, звезды и кухня онлайн. Как прошел молодежный форум "Алтай. Территория развития"

Более 2,5 тысячи человек из 7 стран и 80 регионов России приняли участие в молодежном образовательном форуме "Алтай. Территория развития", который проходил в Алтайском крае 12 и 13 сентября. Впервые за 12 лет существования АТР его провели в онлайн-формате и это открыло для форума новые возможности: расширилась география участников, площадки АТР стали доступны для школьников старших классов.

"Яркий бренд Алтайского края"

"Алтай. Территория развития" – один из главных молодежных форумов региона, который известен на международном уровне и пользуется большой популярностью. Поэтому его организаторы (правительство Алтайского края, федеральное агентство по делам молодежи и аппарат полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе) и в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, решили не отменять мероприятие, но изменили его формат.

"В условиях пандемии наш форум временно "переехал" в виртуальное пространство. У экранов собрались самые активные, инициативные и неравнодушные молодые люди не только Сибири, но и всей нашей страны. Дистанционный формат позволит сосредоточиться на образовательной программе и предлагаемых проектах. Каждый из вас уже добился определенных успехов, но впереди большой путь. Несомненно, вы станете профессионалами, признанными специалистами в своем деле, достойными гражданами нашей страны", – обратился с видеобращением к участникам АТР полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло.

О том, что решение о проведении мероприятия было верным, говорит тот факт, что зарегистрировались на форум более 2,5 тысячи участников в возрасте от 16 до 30 лет из 80 регионов страны и семи стран: Казахстана, Кыргызстана, Ирака, Ирана, Таджикистана, Украины, Республики Беларусь.

"Молодежный форум "АТР" за многие годы стал ярким брендом Алтайского края. Он помог тысячам людей найти единомышленников, наставников и партнеров, заявить о своих планах и начинаниях, получить грантовую поддержку конкурса Росмолодежи для реализации своих проектов. Многие успешно реализовали и продолжают развивать свои проекты", – отметил, приветствуя участников губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

"Верить в себя"

В Барнауле трансляцию форума вели из Краевого дворца молодежи. Здесь специально оборудовали 12 студий с LED-экранами, подсветкой и арт-объектами. Вебинарные комнаты для работы образовательных площадок, интерактивных и культурно-творческих мероприятий находились на виртуальной площадке Webinar.ru. Для участников форума подготовили 11 площадок по трем направлениям: "АТР социальный", "АТР управленческий", "АТР трудовой".

Ведущими экспертами образовательной программы форума стали известные российские персоны: предприниматель и основатель Batyrev Consulting Group Максим Батырев, телеведущий комментатор Дмитрий Губерниев, директор по внутренним исследованиям и академическому развитию студентов национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Иван Груздев, постоянный представитель Республики Калмыкия при президенте Российской Федерации Сангаджи Тарбаев.

В рамках мотивационной сессии "Успех молодых" знаменитые спикеры делились секретами работы с участниками форума. Все "встречи" с экспертами прошли на платформе Webinar.ru, в онлайн-режиме.

Видеоприветствие и короткий рассказ о себе прислал на АТР и представитель известной цирковой династии, народный артист России Эдгард Запашный.

Кинорежиссер и уроженец Барнаула Евгений Бедарев поделился главными, на его взгляд, принципами выбора профессии.

"Самое главное – верить в себя, никогда не надо бояться, идти к той цели, мечте, которую ты для себя поставил, стремиться к этому, не бояться изменить свою жизнь, никогда не предавать себя. Иногда мы соглашаемся на маленькие зарплаты, на стабильность, предавая свою маленькую мечту, ребенка, который хочет творить, рисовать, лететь к звездам. Каждый должен себя спросить: "Получаю ли я удовольствие от того, чем занимаюсь? Готов каждый день тратить свои силы, энергию?" Если вы мучаетесь, вам нужно сменить свою деятельность. Есть хорошая поговорка: работа должна быть высокооплачиваемым хобби, тогда вам не придется работать", – говорит режиссер.

"Связанные одной сетью"

Насыщенной была не только образовательная, но и культурная программа форума. Утро 12 сентября началось с зарядки со звездой, которую провели известные алтайские чемпионы: Иван Нифонтов, Альберт Гаун, Александр Барбашин, Вячеслав Шипунов.

В обеденный перерыв участники "побывали" на кулинарном шоу, которое вел основатель сети быстрого питания "Грильница" Дмитрий Иванов. Он не просто приготовил пиццу в прямом эфире, но и поделился секретами, с помощью которых у поваров она всегда получается ароматной, сочной и очень вкусной.

Вечером для участников форума работали интерактивные площадки по разным направлениям: творческая программа "Связанные одной сетью", интеллектуальная викторина "БИГ КВИЗ на АТР", дискуссионный клуб "За кадром", финал турнира среди участников форума по игре Counter-Strike. Также участники форума могли "побывать на трехчасовом молодежном сейшене "Ночной безлимит": для зрителей в режиме реального времени проходили танцевальные и вокальные номера, а также викторины и конкурсы.

"Форум объединил активную молодежь из разных уголков нашей страны. Две тысячи человек приняли участие в мероприятии, 120 спикеров, 12 образовательных часов. Я уверен, за это время вы собрали множество идей и навыков по разным направлениям от ведущих экспертов форума, смогли найти единомышленников, наставников и партнеров и заявить о себе", – обратился на закрытии к участникам форума заместитель председателя правительства Алтайского края Денис Губин.

Начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова поблагодарила всех, кто смог присоединиться к форуму.

"Дерзайте, будьте смелыми и у вас все получится!" – завершила она церемонию закрытия АТР и пригласила всех принять участие в форуме в 2021 году.

Цифры

2807 сообщений было направлено в чат в вебинарных комнатах;

553 вопроса задали спикерам;

15 часов в трех вебинарных комнатах продолжались защиты грантового конкурса;

73 млн рублей – общая сумма, запрошенная участниками грантового конкурса;

более 1000 звонков было сделано волонтерами участникам грантового конкурса.