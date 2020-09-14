Сбившая ребенка на Алтае сотрудница полиции отвлеклась за рулем

Алтайские следователи проводят проверку по факту наезда на ребенка в райцентре Усть-Канского района. Там дознаватель территориального отдела полиции сбила девятилетнего мальчика, сообщает пресс-служба ведомства.

10 сентября сотрудница правоохранительных органов, управляя иномаркой, наехала на ребенка, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Школьника доставили в районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом бедренной кости со смещением.

"По предварительным данным, сотрудница полиции находилась в трезвом состоянии, в момент движения на транспортном средстве она отвлеклась на находившегося в салоне ребенка, ослабив контроль за дорожным движением, в результате чего допустила наезд на пешехода", — уточнили в Следственном комитете.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. В частности, назначены судебные экспертизы. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Ранее amic.ru писал, что авария произошла в рабочее время, когда правоохранитель направлялась в отделение.