Пашаев: Ефремов взял на себя вину одного из троих близких друзей

За рулем автомобиля в момент смертельного ДТП был не Михаил Ефремов, а один из троих его близких друзей, заявил адвокат Эльман Пашаев в интервью "Собеседнику".

Когда журналистка перечислила имена Ивана Стебунова, Сергея Гармаша и Никиты Высоцкого, Пашаев воскликнул: "Один из них его и подставил! И точка!"

По его словам, этот человек даже приезжал к защитнику Ефремова домой.

"Я когда его в первый день на место поставил, он на меня обиделся. Я так напрямую одному другу, который приезжал ко мне домой, и сказал: "Если вы за счет отца стали кем-то, то это не значит, что вы состоялись в жизни". Они не привыкли, что кто-то им жестко все в глаза скажет", – заявил Пашаев.

При этом он отказался назвать конкретное имя, сославшись на адвокатскую этику.

Как уже писал amic.ru, 8 сентября суд признал актера Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. После этого артист заявил, что Пашаев "подставил" его.

Резонансная авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы. Тогда его внедорожник вылетел на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки, за рулем которого находился Сергей Захаров. Через несколько часов от полученных травм мужчина скончался в больнице.