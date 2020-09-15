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Трудная мишень. Как в Барнауле прошел турнир по биатлону среди ветеранов

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Одним из организаторов турнира стал Барнаульский пивоваренный завод

Девятый летний чемпионат России по биатлону среди ветеранов прошел в Барнауле 11-13 сентября. Столица края уже не первый год принимает у себя престижный турнир. Однако из-за пандемии соревнования смогли провести только осенью. Несмотря на ограничительные меры, в Барнаул на состязания приехали лучшие из лучших. Всего около 60 участников из 17 городов и 11 регионов России. Партнерами соревнований стали Барнаульский пивоваренный завод и агрохолдинг "Гудвилл".

В первый день соревнований, 11 сентября, состоялась большая индивидуальная гонка с шестью огневыми рубежами. Во второй день ветераны выявили лучшего в спринтерской гонке. Самая зрелищная часть соревнований – командная гонка – состоялась 13 сентября. Как пояснил председатель Барнаульской федерации биатлона Андрей Угаров, организаторы решили отойти от классического варианта ее проведения. Так, в этом году самый "молодой" ветеран проходил семь кругов на трассе, а самый возрастной – один. От смены правил гонка только выиграла в зрелищности. В ней приняли участие одиннадцать команд. И каждая могла войти в призовую тройку.

Впервые за несколько лет победу в ней одержала первая сборная Алтайского края, в составе которой Сергей Локтев, Вячеслав Сергеев, Сергей Рыбин и Иван Лыжин. Опытные и титулованные ветераны стреляли почти без промахов и прошли дистанцию за 28 минут. Настоящим героем стал Иван Лыжин, который вообще не промахивался и был самым быстрым на трассе. По словам Ивана Лыжина, проигрыши сборной Алтая на последних чемпионатах страны коллегам из Томска заставляли его усерднее тренироваться. Поэтому нынешняя победа – одна из самых ценных в карьере.

"Гонка вышла интересной. Пришлось "вести" конкурентов по времени. Быть максимально сконцентрированным. И от начала и до конца гонки работать по максимуму. Спасибо команде. Каждый внес значительный вклад в победу", – рассказал журналистам сразу после эстафеты Иван Лыжин.

Серебряные медали достались совмещенной команде "Алтай-Татарстан" (Александр Костюченко, Олег Плотников, Андрей Устинов, Павел Вопилов). Они всего на три секунды опередили опытную и титулованную команду из Томска, которая не проигрывала на летнем чемпионате в Барнауле несколько лет подряд. В ее составе выступали Сергей Красный, Александр Шапров, Александр Пузырев, Алексей Тимошин.

Одни из главных фаворитов – сборная Красноярского края – лидировала большую часть гонки, но после нескольких промахов на огневом рубеже упустила преимущество. В составе команды выступала опытная лыжница Екатерина Заранкова, которая только год занимается биатлоном. По словам девушки, ей оказалось сложно конкурировать с мужчинами. Поэтому своим выступлением Екатерина недовольна. Но в Барнаул она приехала не за победами, а чтобы посмотреть на столицу края, а также набраться опыта у более именитых ветеранов.

"Я приехала в Барнаул ловить кайф. Из-за пандемии все отменили. Дома сидеть скучно. Поэтому рада турниру. Недовольна только тем, что много промахивалась. Мои партнеры по команде поддерживают меня. Хотелось бы, чтобы у женщин ветеранское движение было также хорошо развито, как и у мужчин", – пояснила Екатерина Заранкова.

Как рассказал amic.ru почетный гражданин города, председатель союза ветеранов биатлона Алтайского края Сергей Локтев, завоевавший очередную золотую медаль в своей карьере, в этом году, несмотря на пандемию, удалось провести чемпионат России на самом высоком уровне. В плане качества участников, по мнению Сергея Локтева, нынешний чемпионат – едва ли не лучший за последние годы.

"Конкуренция, как никогда серьезная. Уровень ветеранов с каждым годом только растет. Могу сказать, что они задают тон действующим спортсменам. Этот год в целом очень успешный для алтайских биатлонистов. Я считаю, что в марте 2021 Алтайский край будет представлен тремя-четырьмя спортсменами на чемпионате мира среди ветеранов. Уверен, что они смогут побороться там за самые высокие места", – рассказал Сергей Локтев.

После командной гонки победители и призеры соревнований получили кубки, медали и дипломы, а также ценные призы от Барнаульского пивоваренного завода и агрохолдинга "Гудвилл".

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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