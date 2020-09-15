От знакомства к дружбе. В Барнауле парад российского студенчества пройдет онлайн

В Барнауле 18 сентября с 15:00 до 16:00 пройдет "Парад российского студенчества" в режиме онлайн. Это традиционная перекличка образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования Алтайского края.

По словам представителя Всероссийского оргкомитета акции в Алтайском крае, начальника внеучебной работы АлтГТУ Ивана Огнева, онлайн-формат мероприятия позволит пригласить еще больше участников.

"Акция проходит под эгидой Министерства образования и науки Алтайского края и Совета ректоров образовательных организаций высшего образования Алтайского края и Республики Алтай. В этом году, я уверен, будет поставлен рекорд по количеству принимающих в акции участников, и мы сможем подключить к ней новые города и районные центры Алтайского края", – комментирует Иван Огнев.

На акции организуют прямые включения с площадок вузов и ссузов технического, гуманитарного, аграрного профиля. Также к мероприятию подключатся будущие педагоги, врачи, деятели культуры, будущие сотрудники МВД РФ, управленцы, юристы и экономисты.

В прямом эфире студентов поздравят ректоры, представители государственной власти, руководители крупнейших предприятий региона. Финалом онлайн-мероприятия станет клятва первокурсников.

Ссылка для подключения к Параду будет доступна в день его проведения на сайтах учебных заведений.