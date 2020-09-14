Барнаульцы пожаловались на упавшее дерево, которое уже месяц "украшает" один из дворов

Жители дома по адресу Геблера, 28 в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о дереве, которое рухнуло месяц назад и до сих пор продолжает лежать во дворе.

"Во дворе по адресу Геблера, 28 упало дерево, управляющая компания не реагирует на обращение жителей, дерево лежит так уже месяц! По этой дорожке ходят люди, во дворе играют дети", — пишут местные жители.

Ствол навис над пешеходной дорожкой и в любой момент может упасть на головы прохожим.

В комментариях под постом людям предложили самостоятельно решить проблему и распилить березу, но есть опасение, что это конкретное дерево не попадает под категорию "валежник" и за манипуляции с ним можно получить наказание.