Барнаульский таксист шокировал пассажиров своей гостеприимностью

Фото: DrunkenIrish / pikabu.ru

Таксист из Барнаула удивил местных жителей качеством своего сервиса. В обычном эконом-классе пассажиров ждут бесплатные угощения, бутылки с водой и многое другое.

Сообщение об этом появилось на сайте "Пикабу". Пользователь посвятил пост гостеприимному водителю и показал, что не для всех таксистов важны лишь пять звездочек в приложении.

Автор поста рассказал, что в салоне автомобиля оборудованы специальные наборчики для пассажиров, которые включают в себя зарядки для телефонов, конфеты, жвачки, бутылки с водой, сухие и влажные салфетки, губки для чистки обуви и беспроводные наушники. Кроме того, в машине есть Wi-Fi, а музыка играет вместе с клипами.

"Ко всему этому водитель крайне вежливый и интересный собеседник. Посетовал, что все фотографируют, а в интернете про себя ни разу ничего не видел. Теперь, надеюсь, увидит", – написал житель Барнаула и добавил, что таксиста зовут Вячеслав и ездит он на белом Hyundai Solaris.