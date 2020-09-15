Телеведущий и врач Александр Мясников назвал распространенные, но необычные симптомы серьезных заболеваний. О них доктор рассказал в эфире программы "О самом главном".
По его словам, сегодня врачи "потеряли искусство осмотра и разговора с пациентом", хотя это может помочь правильно поставить диагноз.
Мясников объяснил, что боль в суставах, например, может быть признаком климакса, гепатита B или C, воспалений кишечника или псориаза. Сухость во рту, которую часто связывают с дефицитом витамина А или анемией, может сигнализировать о синдроме Шегрена.
Врач добавил, что признаком серьезного заболевания также является хроническая усталость.
Комментарии
а с чего мясо взял что он доктор?
А с того самого, что ты меСный.
Интересно, сколько этот "доктор" Мясников заплатил, чтобы его так раскручивали? Уже в каждой бочке - затычка этот "доктор"