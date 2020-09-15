Выживет только один. В Подмосковье нашли тело студента и странное SMS в его телефоне

В Подмосковье нашли мертвым студента Международного юридического института. В телефоне парня обнаружили странное и пугающее сообщение, пишет Mash.

19-летнего парня нашли мертвым во Власихе. Предсмертной записки на месте не обнаружили, но на телефоне студента увидели сообщение с текстом: "Ты и 99 игроков, выживет только один".

Обстоятельства, при которых погиб молодой человек, неизвестны. Подробности происшествия выясняют сотрудники правоохранительных органов. Из комнаты студента изъяли телефон, компьютер, тетради и флеш-карты.