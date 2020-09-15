По-летнему тепло и солнечно. О погоде в Алтайском крае 15 сентября

15 сентября в Алтайском крае будет по-летнему теплым и солнечным днем. Осадков в регионе не ожидается.

На территории края температура воздуха составит +21...+26 градусов. Без осадков. Ветер восточный, 3-8 метров в секунду.

В Барнауле воздух прогреется до +21...+23 градусов. Осадков также не ожидается. Ветер восточный, 3-8 метров в секунду.

После солнечного вторника в регион снова вернется непогода. 16 сентября по краю пройдут небольшие дожди, а уже 17 сентября начнутся грозы и порывистый ветер до 23 метров в секунду.