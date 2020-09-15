Полностью обнаженная Ирина Шейк стала героиней откровенной фотосессии

Модель Ирина Шейк приняла участие в откровенной фотосессии. Автор работ – фотограф Мерт Алас. Один из снимков Алас опубликовал на своей странице в Instagram.
На фотографии полностью обнаженная Ирина с распущенными волосами держит в руках рыбу-меч.
"Просто любовь", "Выглядит прекрасно", "Какая шикарная", "Божественная!", "Ирина – легенда", "Обнаженные фото – это лучшее", – написали в комментариях восхищенные подписчики.
Ранее amic.ru писал о том, как выглядит новая возлюбленная Брэда Питта. Пользователи Сети отметили, что девушка актера – это смесь Анджелины Джоли и Ирины Шейк.
Комментарии
Баба, как баба
Задницу показала малолеткам.
Все они бабы как бабы. Ничего особенного в этих "звездульках" нет