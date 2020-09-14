Россия даст Белоруссии кредит в полтора миллиарда долларов

Россия предоставит Белоруссии кредит в полтора миллиарда долларов. Об этом Владимир Путин рассказал на встрече с Александром Лукашенко, которая проходит в Сочи.

"Совсем недавно с визитом в Белоруссии был председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Он провел серьезные большие переговоры, они были успешными по всем направлениям нашего взаимодействия и в финансовой сфере, договорились, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент кредит государственный в 1,5 миллиарда долларов... Сейчас министры финансов ведут переговоры на профессиональном уровне", – цитируют Путина "РИА Новости".