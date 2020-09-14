Стимулирующие выплаты для медиков продлили на сентябрь

Правительство РФ продлило на сентябрь стимулирующие выплаты для медиков. Также их планируют продлить для сотрудников соцучреждений, пишет ТАСС.

"Правительство приняло решение продлить еще на один месяц, сентябрь, стимулирующие выплаты, которые были введены по инициативе президента, как и прежде, с перерасчетом на отпускные. Соответствующее постановление правительства подписано", – сказал Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Премьер-министр добавил, что правительство уже подготовило постановление о продлении выплат для соцработников для 15 октября.