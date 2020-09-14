Такой день. Происшествия на рельсах и очередной суд не в пользу барнаульского чиновника

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 13 сентября. Без коронавируса.

Пассажирский поезд протаранил трактор на железнодорожных путях. Обошлось без жертв, но трактор повредило серьезно. Кроме того, в Камне-на-Оби грузовой поезд сбил ребенка. В тяжелом состоянии пострадавшего госпитализировали. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

14 сентября в Заринске состоялось торжественное открытие уникальной технологической линии по трамбованию угольной шихты на предприятии "Алтай-Кокс". На мероприятии присутствовал глава региона Виктор Томенко.

Из-за повреждения водопровода по адресу Мамонтова, 271, без воды остались 234 дома в частном секторе и пять административных зданий.

Кассационный суд в Кемерове не стал рассматривать жалобы главы Октябрьского района Барнаула Вячеслава Новикова на арест за вождение без прав, а также на само лишение водительского удостоверения.

Тайник с золотом проекта ТНТ "Золото Геленджика" в Барнауле выиграл Максим Суслов. Победитель получил в подарок денежный эквивалент пяти граммов золота. Это около 23 тысяч рублей.

Детский тренер, основатель футбольного клуба "Патриот" Виталий Крючков скоропостижно скончался в краевой столице. Виталию Крючкову было 35 лет. Причина смерти не называется.

Горячее питание барнаульских школьников после многочисленных жалоб скорректировали. Теперь в первую смену будут давать "некоторые мясные изделия".