Еще одна больница в Алтайском крае может закрыться из-за вспышки коронавируса

Горбольница № 2 Бийска может закрыться на карантин из-за вспышки коронавируса. Работу учреждения могут приостановить, а больных перевести в ЦРБ, пишет "Бийский рабочий".

Официальной информации о ситуации в стенах больницы пока нет, но сотрудники медучреждения на условиях анонимности сообщили изданию, что неоднократные случаи коронавируса зафиксировали еще две недели назад. Медики связывают это с массовым переводом в больницу № 2 пациентов из ЦРБ. Персонал уверяет, что все работники строго соблюдали меры предосторожности, но кардинальных мер по предотвращению распространения инфекции принято не было.

Как уже сообщал amic.ru, в конце августа в Бийске на карантин закрыли дневной стационар центральной горбольницы. Причиной стало выявление 24 зараженных среди медперсонала.