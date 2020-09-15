Барнаульский футболист может перейти в "Ганновер"

Воспитанник барнаульского футбола Александр Жиров может сменить один клуб Второй Бундеслиги на другой. Защитник близок к переходу из "Зандхаузена" в "Ганновер".

Как сообщает "Чемпионат", Жирову, вероятно, предложат трехлетнее соглашение. Другие подробности сделки пока неизвестны.

Напомним, защитник является воспитанником барнаульского "Динамо". Также Жиров играл за "Волгарь", "Анжи", "Томь", "Краснодар-2" и "Енисей". В 2018 году футболист на правах свободного агента перебрался в "Зандхаузен".

В минувшем сезоне Второй Бундеслиги Жиров появился на поле 33 раза, забил один гол, отметился одной результативной передачей и заработал две желтые карточки. "Зандхаузен" занял 10-е место в чемпионате, "Ганновер" – шестое.