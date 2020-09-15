У алтайского экс-судьи, которого обвинили во взяточничестве, отнимут внедорожник

Экс-судья алтайского арбитража Владислав Колесников не смог обжаловать приговор, который вынесли по делу о получении крупной взятки. Кроме того, суд удовлетворил представление прокуратуры, и теперь у бывшего судьи отнимут автомобиль, пишет "Банкфакс".

На заседании судебной коллегии срок оставили без изменений, поэтому семь лет Колесников проведет в колонии строгого режима. Также экс-судья обязан выплатить штраф в размере 8 млн рублей. Автомобиль, который он приобрел на незаконно заработанные деньги, изымут в пользу государства.

Приговор Колесникову вынесли 21 июля. Суд установил, что в 2017 году судья рассматривал дело о признании недействительным решения налогового органа о доначислении НДС по заявлению ОАО "Кубанка". За взятку в 800 тысяч рублей от представителя компании Колесников вынес незаконное решение о возмещении предприятию из бюджета более 25 млн рублей в качестве возврата якобы имевших место платежей.