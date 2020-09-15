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Новости

Навальный хочет вернуться в Россию и бороться с коррупцией

, ИА "Амител"
В органах безопасности Германии рассказали журналистам о планах политика
Алексей Навальный / Фото: из архива amic.ru

Алексей Навальный / Фото: из архива amic.ru

Блогер Алексей Навальный после выздоровления планирует вернуться в Россию и продолжить борьбу с коррупцией, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного немецкого чиновника из органов безопасности.  

Собеседник уточнил, что оппозиционер не захотел эмигрировать в Германию. По его словам, он полностью осознает, что с ним произошло и где он находится.

Как ранее сообщил amic.ru, 2 сентября специалисты лаборатории бундесвера заявили, что оппозиционера Алексея Навального отравили боевым нервно-паралитическим веществом группы "Новичок". 14 сентября выводы немецких специалистов подтвердили в лабораториях Франции и Швеции.

Напомним, что 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где оппозиционера госпитализировали. В больнице Навальный впал в кому.

7 сентября врачи немецкой клиники Charite рассказали о том, что Навального вывели из искусственной комы. По словам врачей, состояние пациента улучшается. Он уже может вставать с постели.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

15.09.2020 09:34
Мимопроходящий

Молоток! Ибо непочатый край работы. Вор на воре!

15.09.2020 09:37
- гость -

лицедей)))

15.09.2020 09:39
- гость -

Алексею пора уже вождем заняться, который раздает валюту и обрушает рубль!

15.09.2020 09:40
Козел

хотели бы отравить, до Германии он бы не долетел. Мог трагически скончаться еще в Омске! Как задрал уже этот бездельник - борец (мистер я против всех что связано с властью в России)!

15.09.2020 09:40
АБОРИГЕН

А по другому и быть не могло. Алексею бояться и скрывать нечего. Даже находясь под лупой у всей путинской шайки, они не могут найти ничего компрометирующего на него. Хотели напугать, не получилось, только в очередной раз обделались на весь мир.

15.09.2020 09:46
Евгений

Вот ведь. Лопатой не перешибёшь его! И новичком в трусах травили, и врачами травили, и ФСБшниками у входа убивали - всё равно жив! Это не говоря о том, что он уже десять лет [зачёркнуто]кривляется[/зачёркнуто] ведёт борьбу с тоталитарным режимом, у которого было миллион шансов окончательно решить вопрос!

Как так?! Всесильный кровавый тоталитарный режим не может справиться с одним человеком!

Даже уголовные дела его не берут! Пуленепробиваемый просто!

15.09.2020 09:49
- гость -

А где результаты его работы? Власти РФ игнорируют информацию, которую он выдаёт, мер не предпринимают. Это борьба с ветряными мельницами..

15.09.2020 09:49
Житель Барнаула

Коментарии против Навального пишут по-простому "ссыкуны", которые никогда не проявят такого мужества.

15.09.2020 09:51
- гость -

Как так?! Всесильный кровавый тоталитарный режим не может справиться с одним человеком!
----------
Всё развалили - делаем самолёты, которые не летают, машины, которые не ездят, яды, которые не травят. Вот до чего Путин страну довёл.

15.09.2020 09:54
Правдивый

Утро вторника начинается с очередного недалекого высера Аборигена...

15.09.2020 09:56
- гость -

В РФ безопасно, против него за все годы ничего сильнее зеленки да чуток чисто символических арестов не применялось.

А нанешний случай с новичком - 100% провокация. Для демонизации РФ и новых санкций. Его английская подружка не даст соврать.

15.09.2020 09:57
АБОРИГЕН

15.09.2020 09:49
- гость -
Даже те кто не особо в курсе деятельности ФБК, знают, что они уничтожили Медведева как политика. Сделав его крайне не популярным в России, показали все коррупционные схематозы по которым живет вся это шайка. Путин бы вынужден убрать его с глаз долой, чтобы не раздражал народ, что для него очень было болезненно, лишиться верного холуя и прихвостня.

15.09.2020 09:58
тю!

Ну а чо! Он сделал из себя "ГЕРОЯ"... В Россию вернётся на коне, под вопли сочувствующих и фанатов. Чего и добивался... Подумаешь, йаду чуток перебрал, думал, по-лёгкому обойдётся, а оно вон ИВЛ.

15.09.2020 09:58
АБОРИГЕН

15.09.2020 09:54
Правдивый
Согласен, ты дрищешь куда уже дальше.

15.09.2020 10:08
- гость -

Вернётся - это хорошая новость! Его "Умное Голосование" уже выдавливает воровскую Единую Россию и начало менять расклад сил в стране! Потому Навального и пытались убрать.

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