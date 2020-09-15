Блогер Алексей Навальный после выздоровления планирует вернуться в Россию и продолжить борьбу с коррупцией, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного немецкого чиновника из органов безопасности.

Собеседник уточнил, что оппозиционер не захотел эмигрировать в Германию. По его словам, он полностью осознает, что с ним произошло и где он находится.

Как ранее сообщил amic.ru, 2 сентября специалисты лаборатории бундесвера заявили, что оппозиционера Алексея Навального отравили боевым нервно-паралитическим веществом группы "Новичок". 14 сентября выводы немецких специалистов подтвердили в лабораториях Франции и Швеции.

Напомним, что 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где оппозиционера госпитализировали. В больнице Навальный впал в кому.

7 сентября врачи немецкой клиники Charite рассказали о том, что Навального вывели из искусственной комы. По словам врачей, состояние пациента улучшается. Он уже может вставать с постели.