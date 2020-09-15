Данила Козловский стал актером десятилетия

35-летний Данила Козловский стал главным российским актером десятилетия, пишет "Бюллетень кинопрокатчика".

Составители рейтинга учитывали общее количество главных ролей и проектов, участие артистов в рекламных кампаниях кинокартин, награды на кинопремиях и фестивалях, медийность и число подписчиков в Instagram.

На основе этих критериев Козловский возглавил топ актеров. Второе место занял Александр Петров, а третье – Петр Федоров. Также в первой десятке Иван Ургант, Владимир Машков, Дмитрий Нагиев, Константин Хабенский, Федор Бондарчук, Сергей Светлаков и Милош Бикович.

Козловский снялся в таких фильмах, как "Легенда №17", "Одиночка", "Экипаж", "Викинг" и других. В этом году с участием актера выйдет фильм "Чернобыль", который расскажет о трагедии на Чернобыльской АЭС, а также состоится премьера финальных эпизодов зарубежного сериала "Викинги", где Козловский сыграл роль князя Олега.