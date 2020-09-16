Теперь онлайн. В Республике Алтай появилась сеть Tele2

Оператор Тele2 начал предоставлять услуги связи в Республике Алтай. Ранее абоненты компании пользовались сетью роуминговых партнеров. Однако в декабре прошлого года компания решила запустить собственные базовые станции в республике.

"Раньше туристы, которые приезжали отдыхать на Алтай, пользовались услугами роуминговых партнеров. Мы не могли контролировать качество услуги, которое получали наши клиенты. Поэтому решение запустить собственную сеть было логичным", – объясняет директор макрорегиона Сибирь Тele2 Дмитрий Кромский.

Tele2 охватывает популярные туристические места – Горно-Алтайск, Артыбаш, Чемал, Манжерок, Элекмонар. Особое внимание в компании уделили покрытию автомобильных дорог – Чемальского тракта и Чуйского тракта, где высокоскоростной интернет доступен от Бийска до Горно-Алтайска и Усть-Семы.

"С запуском сети в Республике Алтай оператор закрывает последний регион Сибири, где не было Tele2. Это по-настоящему умная сеть, которая построена с учетом реальных потребностей пользователей в связи в самых сложных локациях. Мы рассчитываем, что запуск не только сделает комфортным обслуживание для клиентов Tele2 из других регионов, но и привлечет местных жителей – теперь они смогут опробовать услуги оператора с самым высоким показателем NPS в отрасли", – отметил Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2.

Сеть в Республике Алтай работает на технологиях 2G и 4G.

"Почему без 3G? Это не самая эффективная технология с точки зрения скоростей и качества предоставляемых клиентам услуг. Сеть, построенная в Горном Алтае, "заточена" на скоростной интернет, поэтому мы сконцентрировались на развитии 4G", – отмечает Дмитрий Кромский.

С начала года в Сибири запустили 2500 базовых станций 4G. Из них 1500 построили на существующих объектах, что улучшило скорость и покрытие сети. После официального запуска коммерческих операций в регионе Tele2 продолжит расширять покрытие и увеличивать емкость сети. Это позволит поддерживать высокое качество услуг связи для жителей республики и постоянно растущего числа клиентов Tele2 из других регионов, отдыхающих в Горном Алтае.