В России могут ввести минимальную почасовую зарплату

В России намерены обсудить возможность введения понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда, пишут "Известия" со ссылкой на перечень предложений к проекту текста Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством России на 2021-2023 годы.
По данным издания, почасовой МРОТ могут применить для занятых по краткосрочным трудовым договорам, в первую очередь – для сотрудников с почасовой оплатой труда.
Инициатива ввести часовой минимум оплаты труда принадлежит кабмину. Ожидается, что проект соглашения сформируют до конца октября. Документ определит темы для рассмотрения Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.
Почасовой МРОТ реализован во многих странах Европы. Так, в 2019 году в Венгрии и Латвии минимальная ставка за час работы составляла 9,9 евро (около 883 рублей), в Германии – 8,5 евро, в Румынии – 7,7 евро, а в Болгарии – 6 евро.
Комментарии
...в Германии – 8,5 евро...
Однако это не мешает бюргерам брать на неквалифицированную работу т.н.ойрочников (т.е. за 1 ойро в час).Эта оплата у них вполне официальная,и как видим она меньше МРОТа,и на много.Получается МРОТ как бы есть,и как бы его и нет.И ничего.
Значит и нашим надо платить не больше,чем ойро. Они и на неё не наработают.
15.09.2020 14:21
Гость,а нашим там не намного больше и платят,даже квалифицированным.Потому, что они-наши.Это только так кажется, что там рай.Капиталисты,они треклятые только о своем кармане и пекутся.А уж о чужаках вообще никто не думает.Так во всем мире.
15.09.2020 14:35
- гость -
Значит в России надо платить 40 рублей/час.