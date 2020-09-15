В России могут ввести минимальную почасовую зарплату

В России намерены обсудить возможность введения понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда, пишут "Известия" со ссылкой на перечень предложений к проекту текста Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством России на 2021-2023 годы.

По данным издания, почасовой МРОТ могут применить для занятых по краткосрочным трудовым договорам, в первую очередь – для сотрудников с почасовой оплатой труда.

Инициатива ввести часовой минимум оплаты труда принадлежит кабмину. Ожидается, что проект соглашения сформируют до конца октября. Документ определит темы для рассмотрения Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.

Почасовой МРОТ реализован во многих странах Европы. Так, в 2019 году в Венгрии и Латвии минимальная ставка за час работы составляла 9,9 евро (около 883 рублей), в Германии – 8,5 евро, в Румынии – 7,7 евро, а в Болгарии – 6 евро.