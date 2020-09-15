Осенние дожди способствуют быстрому росту грибов, но при этом добавляют им опасное свойство. Даже тем, которые считаются съедобными. Об этом рассказал миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

По его словам, чем старше гриб, тем больше в нем полезных свойств. Однако здесь очень тонкая грань. Если гриб старый, то он становится непригодным для еды, оказывая токсическое влияние на организм человека. Поэтому стоит выбирать молодые грибы. Их можно определить по двум особенностям: небольшой размер и более плотное прилегание краев шляпок к ножке, сообщает радио Sputnik.

Как уже писал amic.ru, ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности грибов. По его словам, продукт плохо усваивается из-за высокого содержания хитина, который не переваривается.