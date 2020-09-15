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Жителям Алтайского края напомнили о необходимости замены паспортов

, ИА "Амител"
Документ с истекшим сроком действия нужно поменять на новый до конца года
Фото: youpassport.ru

Фото: youpassport.ru

Жителям Алтайского края, у которых срок действия паспорта истек с 1 февраля до 15 июля 2020 года, следует заменить документ до 31 декабря, напомнили в региональном ГУ МВД.

В полиции рекомендовали максимально использовать возможности единого портала государственных и муниципальных услуг, через который можно подать заявление о выдаче или замене паспорта. Кроме того, через этот же сервис можно записаться на прием в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса президент Владимир Путин разрешил россиянам использовать просроченные паспорта. Если срок действия документа истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, то его можно заменить до 31 декабря 2020 года, используя до этого времени его как действительный.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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