Когда устал от усталости. "Разбитым" барнаульцам советуют проверить "щитовидку"

Усталость, нарушение сна и переедание могут указывать на проблемы с щитовидной железой. "Щитовидка" – часть эндокринной системы, которая влияет на многие процессы в организме. Сбои в ее работе приводят к изменениям внешнего вида и самочувствия. У женщин состояние щитовидной железы также влияет на здоровье кожи и волос.

Если вы без видимых причин стали есть больше, спать хуже и уставать быстрее, в первую очередь стоит проверить "щитовидку". В Барнауле это можно сделать в лаборатории "Гемотест". До 31 октября 2020 года во всех отделениях компании стоимость исследования – 690 рублей.

В комплекс анализов для оценки функции щитовидной железы входит исследование трех гормонов: "T3 свободный", "Т4 свободный" и ТТГ. Результаты будут готовы через день.

Для анализа у пациента возьмут кровь из вены (взятие биоматериала оплачивается отдельно). Результаты можно увидеть в личном кабинете на сайте, получить по электронной почте или SMS. Расшифровать их помогут врачи-консультанты "Гемотеста": достаточно позвонить по бесплатному номеру 8 (800) 550-13-13.

Адреса лабораторных отделений "Гемотест" в Барнауле:

ул. Балтийская, д. 12

ул. Советская, д. 7Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.