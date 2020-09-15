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Волк из "Ну, погоди!" будет разговаривать голосом Гарика Харламова

, ИА "Амител"
Первый выпуск планируют показать зимой
Фото: chips-journal.com

Фото: chips-journal.com

Голосом Волка в новых сериях мультсериала "Ну, погоди!" станет Гарик Харламов. "Союзмультфильм" уже заключил договор с комиком.

Визуальный образ нового волка поправили после критики в Сети и утвердили. Первый эпизод обновленного мультфильма планируют показать зимой. 

Авторы отмечают, что это не будет продолжением "классической" истории, а, скорее, ее актуальным прочтением. Волк и Заяц перекочевали из 2D-формата в 3D, а компанию им составят новые персонажи – барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля, которые навеяны "духом времени".

На данный момент студия планирует выпустить 52 серии. Сериал рассчитан на детей от шести до восьми лет. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

15.09.2020 14:49
- гость -

Не нужно уродовать старые мультики . Нарисуйте новые и уродуйте там , что хотите .

15.09.2020 15:01
Медведь-шатун

Тоже похабный, с незастегнутой ширинкой...

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