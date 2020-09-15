Волк из "Ну, погоди!" будет разговаривать голосом Гарика Харламова

Голосом Волка в новых сериях мультсериала "Ну, погоди!" станет Гарик Харламов. "Союзмультфильм" уже заключил договор с комиком.

Визуальный образ нового волка поправили после критики в Сети и утвердили. Первый эпизод обновленного мультфильма планируют показать зимой.

Авторы отмечают, что это не будет продолжением "классической" истории, а, скорее, ее актуальным прочтением. Волк и Заяц перекочевали из 2D-формата в 3D, а компанию им составят новые персонажи – барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля, которые навеяны "духом времени".

На данный момент студия планирует выпустить 52 серии. Сериал рассчитан на детей от шести до восьми лет.