В России выявили более 5,5 тыс. новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России зафиксировали 5529 новых случаев COVID-19. Общее число зараженных выросло до 1 073 849, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Больше всего инфицированных в Москве (+730 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+206) и Ростовской области (+165). Алтайский край (+63) по суточному приросту новых случаев на 15 сентября занимает 33-е место.

За время пандемии в России выздоровели 884 305 человек, 5 605 из которых – за прошедшие сутки.

Умерли еще 150 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего в стране зарегистрировали 18 785 летальных исходов.