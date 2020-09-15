Китайский за 48 часов. АлтГТУ открывает набор на курсы иностранного языка

АлтГТУ начинает прием барнаульцев на курсы по изучению китайского языка. Занятия будут вести преподаватели "Политеха" и образовательных организаций КНР. Уровень подготовки не важен – приглашают как начинающих, так и опытных студентов.

Срок обучения – три месяца (48 академических часов). Занятия проводят в очном и заочном формате два раза в неделю в вечернее время.

Курсы организует Центр языков и культур народов Большого Алтая АлтГТУ. Также в Центре регулярно проходят мероприятия, где студенты узнают культуру, историю, традиции Китая, общаются с китайскими коллегами.

Узнать подробности и записаться можно по телефонам 8 (3852) 29-87-60, +7-913-276-88-06 и электронной почте kitzentr@yandex.ru.