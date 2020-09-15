Мошенники обманули барнаульскую фирму на полтора миллиона рублей

Сотрудник компании по оптовой торговле различными товарами обратился в барнаульскую полицию с жалобой на мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Потерпевший рассказал полицейским, что на его электронную почту пришло сообщение с рекламой о продаже удобрений, в котором был указан адрес и контакты завода-производителя сырья. Мужчина связался с продавцом и договорился на поставку 80 тонн продукции на общую стоимость свыше 2 млн рублей.

"Потерпевший заключил договор, согласно которому оплата произойдет за 60 тонн на сумму более 1 млн 500 тысяч рублей, а при получении товара он переведет оставшиеся денежные средства. Поставщик выслал заявителю счет на оплату и тот перевел в банке необходимую сумму", – рассказали в полиции.

Однако после оплаты начались трудности. Груз не могли доставить, но заказчика уверяли, что все в порядке и нужно просто подождать. Позднее потерпевший попытался связаться с продавцом, но тот его полностью проигнорировал.

В результате мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Расследование продолжается.