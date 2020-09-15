Более трети россиян считают Россию великой державой, а еще 29% думают, что страна станет такой в ближайшие 15-20 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

"Более трети россиян считают, что наша страна остается великой державой — 37%, а еще 29% согласны, что она, скорее всего, станет такой в ближайшие 15-20 лет. Чуть меньше россиян убеждены, что в ближайшем будущем России великой державой не стать (26%)", — отмечают в исследовании.

Почти каждый третий респондент (31%) считает, что Россия должна вернуть статус "супердержавы", который был у СССР. Чаще так считают мужчины (35%) и россияне в возрасте 35-44 лет (37%), 45-60 лет и старше (34-35%).