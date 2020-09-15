Более трети россиян считают Россию великой державой, а еще 29% думают, что страна станет такой в ближайшие 15-20 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос ВЦИОМ.
"Более трети россиян считают, что наша страна остается великой державой — 37%, а еще 29% согласны, что она, скорее всего, станет такой в ближайшие 15-20 лет. Чуть меньше россиян убеждены, что в ближайшем будущем России великой державой не стать (26%)", — отмечают в исследовании.
Почти каждый третий респондент (31%) считает, что Россия должна вернуть статус "супердержавы", который был у СССР. Чаще так считают мужчины (35%) и россияне в возрасте 35-44 лет (37%), 45-60 лет и старше (34-35%).
Комментарии
Для этого нужен лидер, если угодно - вождь. А на этом месте у нас - дырка.
Не, он раб галерный, только гребет не воду и плывем не все в одной лодке...
Величие в том, что в стране более 20 миллионов человек живут за чертой бедности, а по сути нищие - и это в то время когда друганы вождя и он сам утопают в роскоши?! Величие в том, что больные дети умирают без необходимой помощи и их родители вынуждены собирать деньги на лечение - при этом по Конституции РФ социальное государство и лечение должно быть бесплатным?! Величие в том, что страной правит нелегитимный вождь, который должен был уйти в 2008 году?! Величие в том, что убивают и травят самых достойных людей страны, а гопники ещё и глумятся над ними?!
Элита не заинтересована в развитии России.
а если евро по 90 это уже супердержава? или еще великая?
> 15.09.2020 18:55
> - гость -
Почти всё это есть в другой великой державе - в США. Прикинь.
Географически, исторически - да, Величие. Ситуативно - сырьевой придаток с банановым диктатором.
Сколько там Беларуси "отслюнявил" из , хе-хе, бюджета?