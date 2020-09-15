Алексей Смертин сыграет в 25-часовом футбольном матче

Воспитанник барнаульского футбола, бывший капитан сборной России Алексей Смертин примет участие в футбольном ультрамарафоне, который состоится с 18 по 19 сентября в Адлере. За 25 часов матча на поле, сменяя друг друга, выйдут около двух тысяч человек. Помимо Смертина, зрители смогут увидеть Дмитрия Сычева, Динияра Билялетдинова, Александра Точилина и Владимира Федотова.

Как сообщает пресс-служба администрации Сочи, в ходе ультрамарафона установят три рекорда: самый продолжительный футбольный матч в России, наибольшее количество участников футбольного матча, наибольшая продолжительность непрерывной игры в футбол.

Параллельно с центральной игрой на соседних полях состоятся матчи среди любительских команд города и турнир на Кубок главы Сочи.