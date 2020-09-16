Регион постепенно "перешагнул" острую стадию пандемии коронавируса. Школьники приступили к занятиям, работают кафе, рестораны, открылись кинотеатры. Изменились ли подходы в работе банков за этот период, как пандемия отразилась на экономике региона, об ипотечном буме, помощи предпринимателям и борьбе с кибермошенниками amic.ru рассказал управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Сергей Никулин.

– С какими бизнес-итогами подошел ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай к началу второго полугодия?

– Да, 2020 год не самый простой, но благодаря тому, что большинство предприятий возобновили свою деятельность в течение недели после общих вынужденных нерабочих дней, экономическая жизнь населения продолжалась, и это, в свою очередь, положительно отразилось на нашей деятельности.

C точки зрения работы банка первое полугодие мы прошли неплохо, растем по всем показателям. Кредитно-документарный портфель с начала года вырос на 6% и приблизился к 61 млрд рублей. Объем привлеченных средств увеличился на 7% и превысил те же 61 млрд рублей – по показателям получился некий баланс.

Если говорить о структуре портфеля, то на корпоративный блок приходится почти 19 млрд рублей, на розничный бизнес – 42 млрд рублей. Причем половина этих средств – ипотека. Это свыше 22 млрд рублей, и рост с начала года здесь составляет 13%.

Портфель привлеченных средств корпоративных клиентов (юридические лица и индивидуальные предприниматели) по итогам первых шести месяцев превысил 27 млрд рублей, физических лиц с учетом инвестиционных продуктов – 34 млрд рублей. Рост к началу года – 7% и 8% соответственно.

За первое полугодие текущего года ВТБ профинансировал население Алтайского края и Республики Алтай почти на 10,5 млрд рублей, это на 19% больше аналогичных показателей прошлого года. Заметнее всего росли выдачи ипотеки.

– С чем вы связываете бум ипотечного кредитования? Как думаете, сохранится ли тенденция во втором полугодии или интерес населения к покупке жилья все-таки пойдет на спад?

– Драйвером роста стали, конечно, льготные программы. Мы видим продолжающийся рост объема выдачи ипотечных займов. С января по июль ВТБ в регионе выдал четыре тысячи жилищных кредитов на сумму 7 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом произошел рост на 70%. Это рекордные цифры. Факторами роста стали последовательная политика банка по снижению ставок, льготное кредитование, различные программы ипотеки с господдержкой – все это, конечно же, отражается на спросе и реализации продукта.

Мы рассчитываем на дальнейшее сохранение спроса. С 5 августа мы снизили на 0,5 п.п. ставки по всей линейке базовых ипотечных программ. Это уже второе снижение в текущем году, и сейчас мы предлагаем ипотеку по ставке, максимально приближенной к ценовым параметрам госпрограммы "Ипотека с господдержкой 2020". Во втором полугодии мы планируем сохранить объемы ипотечных продаж. На это должны повлиять как сезонный фактор, так и решение о сроках программы с господдержкой. На более длительный срок сложно давать прогноз, слишком много различных факторов.

– Пришлось ли банкам перестраивать свою работу в период пандемии? Какие новые форматы взаимодействия появились? Была ли какая-то оптимизация среди сотрудников из-за ухода на "удаленку"?

– Пандемия ускорила наш переход в цифровую реальность. В стратегии ВТБ, утвержденной еще в прошлом году, был пункт о 100% переходе на цифровые каналы до 2022 года. Но ситуация с пандемией и вынужденной самоизоляцией придала дополнительные импульсы развитию дистанционных услуг.

Весной мы запустили мобильную онлайн-бухгалтерию "Цифра", которая позволяет индивидуальным предпринимателям полностью решать дистанционно все вопросы бухгалтерского и налогового учета с гарантированным качеством.

Также предприниматели получили новое приложение "ВТБ Бизнес Lite" для дистанционного обслуживания. Мобильный банк отличают новый дизайн, улучшенная навигация и упрощенное выполнение всех основных операций. Клиент на главной странице видит остатки на счетах и ленту операций. Оформление новых продуктов доступно в специальном разделе.

Внедрен сервис оплаты по QR-коду через систему быстрых платежей (СБП) в мобильном приложении ВТБ-Онлайн. Клиенты могут оплачивать свои покупки в магазинах и на интернет-площадках, которые подключены к СБП. Удобно и покупателям, и продавцам.

В период вынужденных выходных в банке всегда работали дежурные отделения, где клиенты могли получить необходимые услуги в привычном формате. При росте потребности и с учетом эпидемиологической обстановки вся сеть постепенно возобновила обслуживание в офисах. Хочу отметить, что все запланированные на 2020 год организационно-штатные мероприятия идут по графику. Более того, увеличена численность специалистов по обслуживанию юридических лиц и менеджеров по работе с VIP-клиентами.

– Участились ли во время пандемии случаи мошенничества, связанные с услугами, предоставляемыми банками? Как ВТБ борется с кибермошенниками?

– Мы стали фиксировать существенный рост активности мошенников сразу после введения режима самоизоляции. Например, в первую половину апреля рост числа попыток мошеннических действий в сравнении с аналогичным периодом марта составил 15%. Это при том, что в апреле был некий спад активности, в том числе транзакционных операций. Нужно знать, что более 90% попыток мошенничества основано на методах социальной инженерии. Злоумышленники моментально реагируют на любые изменения в информационной повестке и закладывают в свои скрипты негативную информацию: о пандемии, спаде экономики, неблагополучной обстановке и прочее, играют на страхе и опасениях людей.

Сейчас приобретают активность так называемые фишинговые сайты, имитирующие работу банковского интернет-ресурса. Здесь просто колоссальный рост двойников. Клиенты видят фейковые страницы, оставляют данные, которыми в последующем пользуются мошенники – вновь актуален вопрос личной осторожности. По каждому выявленному случаю ВТБ проводит проверку, сотрудничает с правоохранительными органами, с поисковыми системами для удаления мошеннических сайтов. Но главное значение здесь имеет внимательность и бдительность клиента.

– Какие есть рекомендации?

– Если работа производится с какого-то устройства через браузер, то перед названием сайта обязательно должны стоять символы https, это означает, что соединение безопасно и происходит по зашифрованным протоколам связи.

Безусловно, надежнее всего мобильное приложение, где у вас идентифицированы все данные и вход происходит по паролю / отпечатку вашего пальца. Конечно, скачивать его нужно из официального магазина приложений, а на смартфон установить антивирусную программу и своевременно ее обновлять.

Для защиты клиентских данных ВТБ использует самые передовые технологии, соответствующие мировым стандартам. Наши интернет-банки и мобильные приложения всегда отличались высокой надежностью. Но многое здесь зависит от действий самого пользователя. Не нужно забывать, что банковская карта содержит секретную информацию, которую не стоит передавать третьим лицам. И в сообщениях, при личном общении сотрудники банка никогда не будут запрашивать информацию по счетам, секретный код с карты, одноразовые пароли. При внешних звонках подобную информацию сообщать не нужно. Если клиент подозревает, что происходит что-то не то, следует немедленно прекратить платеж, заблокировать карту. Все это можно сделать оперативно посредством удаленных каналов связи, звонков на горячую линию и т.д.

– Как много заявок к вам поступило от алтайских предпринимателей, пострадавших от экономических последствий коронавируса и претендующих на определенные виды поддержки? Какие именно продукты предлагал им ВТБ? Много ли бизнесменов оформило льготные кредиты? На какую сумму?

– Банк ВТБ занял активную позицию в реализации программ поддержки. Начиная с апреля, мы оказали кредитную помощь юридическим лицам и ИП на 5,8 млрд рублей. Были предложены различные формы поддержки (как государственные, так и собственные программы банка): реструктуризация, кредитные каникулы, специальные кредиты на восстановление бизнеса.

Так, в Алтайском крае с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями заключено более 90 соглашений на сумму свыше 300 млн рублей по программе льготного кредитования на выплату зарплаты сотрудникам. Помощь получали пострадавшие отрасли согласно постановлению – транспортные компании, перевозки, торговля, общепит, туристический, гостиничный бизнес и др. Также было реструктурировано более 90 кредитов региональным компаниям из пострадавших отраслей экономики на сумму 4,2 млрд рублей.

По программе кредитования бизнеса на возобновление деятельности предприятия края заключили с ВТБ более 330 соглашений на сумму 1,4 млрд рублей. Ключевой пункт программы – сохранение уровня занятости. Если сохранено 90% штата, то весь долг будет погашен государством, если 80% – то половина долга и проценты по нему.

– Сколько человек обратилось в банк с просьбой предоставить кредитные и ипотечные каникулы, начиная с апреля 2020 года? Многим ли вы отказали?

– От жителей края банк принял более 4,2 тысячи заявок на кредитные каникулы, процент одобрения – более 90%. Общий объем отсрочки выражается суммой более 2,4 млрд рублей. Большая часть – кредиты наличными.

– За счет чего удается привлекать физических и юридических лиц? Какие ваши основные преимущества перед другими банками?

– Ответ совершенно прост – клиент выбирает то, что лучше, удобнее и выгоднее по цене. Хорошее предложение от банка и сервис делают свое дело. Мы не стоим на месте, постоянно совершенствуемся, выявляем свои зоны роста, работаем над ними. Это всегда позитивно оценивается клиентами – юридическими и физическими лицами – и дает свой результат.

– Сейчас часто можно услышать: после пандемии все будет иначе, изменятся наши взгляды. Вы согласны? Что, по вашему мнению, реально изменится в бизнесе, банковской деятельности? Какие выводы после пандемии вы лично сделали для себя?

– Изменения уже есть и мы их видим. Рост потребности дистанционных услуг ( обучение, работа, общение) – уже ни у кого это не вызывает удивления. Думаю, еще больше будет подогреваться интерес к развитию цифровых технологий. Очень хотелось бы, чтобы за всем этим у нас оставалась возможность быть просто людьми, которые хотят очно общаться, совместно творить, нести благо обществу.

Самый главный вывод, который я сделал для себя, – необходимо укреплять иммунитет, бережно относиться к близким. Сейчас мы столкнулись с проблемой, последствия которой неизвестны. Поэтому на первый план выходят здоровье и люди.

Сергей Никулин родился в селе Новоярки Алтайского края. Окончил Армавирский военный авиационный институт, а также Алтайский государственный аграрный университет по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". В банковском секторе – с 2001 года. В группу ВТБ пришел в 2005 году на должность начальника отдела кредитования малого бизнеса. Назначен управляющим ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай 1 января 2019 года.