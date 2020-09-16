У всех есть друг, который портит фото. Собака покорила интернет своей непоседливостью

Усадить своих всех питомцев и сделать общее фото – дело не из простых. Особенно если этих питомцев больше одного. У инструктора йоги из Гонконга Йоко Кикучи целых четыре собаки сиба-ину: Кикко, Саша, Хина и Момо. Почти все они очаровательно выходят на фото, кроме одной – Хины. Белоснежная девочка очень непоседливая и портит буквально каждое фото, которое делает хозяйка. Однако никто от этого не страдает, более того, соцсети в восторге. Аккаунт Instagram, в котором Кикучи выкладывает фото своих питомцев, читают почти 90 тысяч человек. И "испорченные" снимки с Хиной, конечно, популярнее всех прочих.