"Наша работа – пример непрерывного развития": Сибсоцбанк отмечает 28-й день рождения

"Сибсоцбанк" отмечает 28-й день рождения. Свой праздник организация решила начать с подарков для клиентов. Председатель правления банка Дмитрий Тюнин поздравил и благодарил клиентов и партнеров за плодотворное сотрудничество.

"Мы выражаем искреннюю благодарность всем нашим клиентам и партнерам, тем, кого деловые отношения связывают с банком многие годы, и тем, кто принял решение о сотрудничестве в последнее время. В дальнейшем мы не намерены останавливаться на достигнутом и планируем усилить наши рыночные позиции, используя в полном объеме все имеющиеся ресурсы и возможности", – сказал Дмитрий Тюнин.

Так, до конца сентября "Сибсоцбанк" предлагает малому и среднему бизнесу бесплатное открытие расчетного счета в рублях и иностранной валюте.

Чтобы воспользоваться предложением, вы можете:

обратиться в любое удобное отделение банка;

позвонить по телефону 8 (3852) 37-02-13;

заполнить заявку онлайн на сайте банка.

"Сибсоцбанк" специализируется на кредитовании среднего, малого и микробизнеса. Сегодня это современная и надежная организация со сплоченной командой профессионалов. Клиенты ценят "Сибсоцбанк" за широкий спектр услуг, доброжелательность и компетентность персонала, прозрачность и доступность условий. Банк постоянно наращивает клиентскую базу за счет высокого качества сервиса и разработки новых услуг.

"Сибсоцбанк" на протяжении 28-летней истории выстраивает долгосрочные отношения со своими клиентами. За время работы у нас сложились уже определенные традиции и своя история, а стремительно изменяющаяся жизнь вносит свои коррективы в стратегию развития. Наша работа на финансовом рынке страны – это пример непрерывного развития и стремления создавать комфортную среду для развития бизнеса", – добавил Дмитрий Тюнин.

ООО "Сибсоцбанк"

Адрес: г. Барнаул, пр. Ленина, 61а

Телефон: +7 (385-2) 37-02-01, тел/факс (385-2) 37-13-66

Сайт