На Украине задумались о проведении Олимпийских игр

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в беседе с порталом Tribuna сообщил о намерении президента Владимира Зеленского провести в стране Олимпийские игры.

"Президент поставил задачу – привезти Олимпиаду на Украину. Но для этого нужна материально-техническая база. Сейчас мы смотрим, возможно это или нет. Если возможно, то что нужно построить", – сказал министр.

Гутцайт также отметил, что глава государства поручил подготовить техническое задание для организации Олимпийских игр. По его словам, даже если стране не удастся провести Олимпиаду, в Украине начнут строить спортивные объекты, на которых будут тренироваться украинцы.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил о намерении провести Олимпийские игры в стране еще в 2019 году. Тогда он заявлял, что построить объекты для мероприятия удастся в течение трех-четырех лет.