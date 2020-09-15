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Зима без проблем. Перед отопительным сезоном в Романово ремонтируют котельную

, ИА "Амител"
Зимой сельчанам мерзнуть не придется
Котельная Романово / Фото: Минстрой

Котельная Романово / Фото: Минстрой

Зимние морозы больше не пугают жителей села Романово Алтайского края. К предстоящему отопительному сезону в селе капитально ремонтируют котельную № 5.

Это основная котельная, которая отапливает практически все социальные объекты села и многоквартирные дома: школу, детский сад, детский дом, магазины, Дом культуры, ДЮЦ, библиотеку, музей и девятнадцать многоэтажек.

Общая стоимость работ на котельной составила более 30 млн рублей. Деньги выделены из краевого бюджета.

"На объекте выполнена масштабная реконструкция, начиная от обновления здания с внутренней отделкой до ремонта инженерных систем и полной замены котельного оборудования. Кроме этого, в этом году мы заменяем более пяти километров тепловых разводящих сетей, непосредственно к которым подключаются учреждения", – рассказал первый заместитель главы администрации Романовского района Николай Кеслер.

Сельчане уверены – этой зимой им мерзнуть не придется. Тепло само придет в дом.

"Я живу по улице Советской. Нас к центральному отоплению присоединили в 2018 году, мы почти последние оставались. А до этого дровами и углем топились. Таскали их в ведрах зимой на второй этаж. Представляете, что это такое? А сейчас-то красота: тепло, хорошо, никуда бегать не надо. А будет, значит, еще лучше", – поделился надеждами местный житель.

Николай Кеслер уточнил, что за счет краевых средств в этом году и в других населенных пунктах Романовского района идут работы по замене устаревшего оборудования на объектах ЖКХ. Так, сейчас уже работы завершаются в селах: Гилев-Лог, Грановка, Бурановка и в поселке Майском. К настоящему моменту заменили 13 котлов.

В целом Романовский район к началу отопительного сезона уже готов.

Напомним, согласно постановлению правительства Алтайского края, весь комплекс мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса региона к работе зимой должен быть завершен к 15 сентября. Эти вопросы находятся под постоянным контролем Минстроя Алтайского края.


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