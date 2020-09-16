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Как в Змеиногорске сделали одну из лучших набережных на Алтае

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Жители города гуляют по набережной и завидуют сами себе

Жители города Змеиногорска Алтайского края с этого года могут совершать променад по новенькой набережной в районе Нагорного пруда. Ее построили летом 2020 года благодаря национальному проекту "Жилье и городская среда". Торжественного открытия пока не было, но фотографии набережной уже показывают, что она получилась одной из лучших в Алтайском крае.

Как благоустроили набережную?

В этом году Змеиногорск уже третий год подряд принимает участие в федеральных программах по благоустройству. Так, прошлым летом по этой программе капитально отремонтировали исторический центр города. Там уложили брусчатку, установили урны, скамейки, фонари, вазоны, альпийскую горку. Стоимость благоустройства составила 7,2 миллиона рублей.

В 2019 году на общественных обсуждениях жители Змеиногорска решили благоустроить зону отдыха на берегу Нагорного пруда. Этот микрорайон пользуется большой популярностью у горожан, но был в крайне неухоженном состоянии. Не было ни тротуарных дорожек, практически отсутствовало освещение.

В декабре 2019 года администрация города предложила жителям Змеиногорска и всем желающим принять участие в разработке дизайн-проектов благоустройства территории. Летом 2020 года начались работы. На реализацию проекта направлено 5,4 миллиона рублей.

И уже к осени практически с нуля на берегу Нагорного пруда сделали зону для прогулок. Установили фонари, скамейки, туалет. А мастера Колыванского камнерезного завода изготовили даже символический компас, который совсем скоро установят на новенькой набережной.

В ближайшие две недели подрядчик пообещал закончить асфальтирование парковки и установить систему видеонаблюдения. Полностью доделать прогулочную зону вдоль пруда планируют к концу сентября.

Но и это еще не все: рядом с набережной к радости змеиногорцев также благоустроили и территорию городского пляжа. Для этого пришлось береговую линию расчищать от зарослей камыша, завозить мелкий песок. Сейчас даже успели установить раздевалки, а в следующем году к началу купального сезона здесь появятся лежаки и спасательные вышки. Для безопасности отдыхающих со стороны дороги будет установлено барьерное тросовое ограждение.

Как рассказал руководитель подрядной организации Эдуард Савинов, в будущем на набережной станут проводить городские мероприятия и концерты. Уже в этом году на строящемся объекте отпраздновали День ВМФ. А в дальнейшем планируется привести и установить здесь большой корабельный якорь.

"В своей работе мы использовали примеры набережных, которые есть в Калининградской области. Много идей взяли оттуда, их и постарались воплотить в жизнь у нас. Узор на брусчатке, о котором так часто спрашивают жители, чья это идея, придумали коллективно, я с работниками и сотрудники администрации города", – пояснил Эдуард Савинов.

Что еще благоустроят в Алтайском крае в рамках нацпроекта?

Участниками нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2020 году стали 42 муниципальных образования, среди которых все города края и 29 поселений с численностью населения свыше пяти тысяч человек. Общая стоимость работ – 857 миллионов рублей. На эти средства благоустраивается 313 объектов. Из них 255 дворов и 58 общественных территорий.

В муниципалитетах обновляют парки, скверы, создают новые зоны отдыха, многофункциональные игровые площадки. Все проекты выбирали сами жители сел и городов.

В 2020 году в Барнауле в рамках нацпроекта с нуля создают сквер на пересечении улиц Взлетная и Сергея Ускова, а также реализуют первый этап благоустройства парка "Изумрудный".

Что уже было сделано?

"Алтайский край участвует в реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" с 2017 года. За это время благоустроено 909 объектов, в том числе 816 дворовых и 93 общественных территории на общую сумму почти 2 млрд рублей в 30 муниципалитетах. С 2019 года проект преобразован в федеральный и вошел в состав национального проекта "Жилье и городская среда". Работа продолжается. Цель нацпроекта – до 2024 года повысить индекс качества городской среды на 30% и сократить количество городов с неблагоприятной средой в два раза", – пояснил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилев.

В 2019 году в Бийске благоустроили бульвар имени Вали Максимовой. На бульваре установили световые опоры и световые арки. Участие в разработке дизайн-проекта будущего бульвара принимали городские художники.

В Новоалтайске навели порядок в парке "Пионерский". Там для любителей активного отдыха построили роллердром и площадку со спортивными тренажерами и турниками. Кроме того, в парке установили работы победителей и призеров конкурса скульптур "Диво дивное" – деревянные фигуры сказочных и мультипликационных персонажей.

В Барнауле благоустроили аллею по ул. Г. Исакова, создав не только уютную пешеходную зону с детскими и спортивными площадками, но и первую в городе протяженную велодорожку.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

16.09.2020 08:10
Иsтина

Ходить устанешь....

16.09.2020 08:42
АБОРИГЕН

Лучшая? Серьезно?! Какой смысл в этой набережной? Человек придет туда что-бы что? Потоптаться по плиточке и свалить. Минут 15-20, больше там делать нечего. Это тоже самое что в Барнауле. Общественное пространство для отчетности, а по факту туфта. Вы сделали набережную, а где доступ к воде? Где зоны активности? Где защита от Солнца? Какой смысл в этом куске армейского плаца на берегу?

16.09.2020 08:45
ПЕТР

Надолго ли нам? Как обычно некоторые "особо культурные граждане" начнут ломать...

16.09.2020 08:47
василий

Видно пора из барнаула в Змеиногорск переезжать, здесь ни пляжа приличного, ни набережной нормальной на нашем веку не дождаться!

16.09.2020 09:01
- гость -

Не понял нафига она там нужна, если туда надо специально приезжать. Чтобы пройти туда-сюда сотню метров..... Ещё и такое бабло туда влупили.... Понятное дело, что попилили, а на следующий год, когда влиться всё начнёт, ещё влупят.... А пафоса столько, как будто Диснейлэнд там построили...

16.09.2020 09:01
АБОРИГЕН

16.09.2020 08:45
ПЕТР
Так оно и будет, ведь "проектировщики" сделали всё чтобы это место было востребовано только среди непритязательного маргинального элемента с социального дна.

16.09.2020 09:02
- гость -

А лучшая-то видимо в Барнауле....

16.09.2020 09:07
- гость -

В смысле потопать и свалить? У нас в Змеевске народ рыбачит вообще-то с этой набережной и карасей таскают будь здоров!

16.09.2020 09:08
АБОРИГЕН

16.09.2020 09:07
- гость -
А если не рыбак?

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