Алтайский край входит в топ-15 регионов РФ по доле выздоровевших от COVID-19

Алтайский край занял второе место среди регионов Сибири по доле выздоровевших от COVID-19 и вошел в топ-15 общероссийского рейтинга за неделю с 9 по 15 сентября. Об этом сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Общее число выздоровевших от COVID-19 составило 11 328 человек. Это 90% от всех выявленных инфицированных в крае. За прошедшие семь дней показатель остался неизменным.

Благодаря этому регион сохранил за собой вторую строчку в рейтинге субъектов Сибирского федерального округа по доле выздоровевших, поделив его с Новосибирской областью. На первом месте по-прежнему находится Республика Тыва (91%).

Наименьшая доля выздоровевших среди регионов Сибири наблюдается в Кемеровской области (76%), Красноярском крае (78%) и Иркутской области (80%).

В целом по СФО за весь период пандемии от коронавируса вылечились 82 628 человек, что составляет 83% от всех пациентов. Среднесибирский показатель превышает общий по России (82%).