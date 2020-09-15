Подросток на машине родителей сбил пешехода в Горном Алтае

Наезд автомобиля ВАЗ-210740 на пешехода случился на улице Барнаульской в Горно-Алтайске 14 сентября в 23:40, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в республиканскую больницу. Его личность устанавливают.

Прибывшие на место происшествия правоохранители выяснили, что за рулем автомобиля находился 16-летний подросток.

Юноша без спроса взял покататься машину родителей, которая стояла в ограде частного домовладения.

По факту аварии полицейские проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.