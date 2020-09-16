41 новый случай COVID-19 зафиксировали в Горном Алтае

За минувшие сутки число зараженных коронавирусом в Республике Алтай выросло на 41 – до 2681 человека, пишет региональный оперштаб.

Диагноз подтвердился у 13 жителей Кош-Агачского района, в том числе у шести детей; у 12 жителей Онгудайского района, в том числе у одного ребенка; у восьми жителей города Горно-Алтайска; у четырех жителей Улаганского района, в том числе у двух детей; у трех жителей Майминского района; у одной жительницы Усть-Канского района.

Выздоровели за сутки 34 пациента, а за весь период пандемии – 2191 человек.

Ранее в республике зарегистрировали 14 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. 12 из них умерли от COVID-19, двое – по иным причинам.