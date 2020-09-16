Более 400 дополнительных мест организуют в детских садах Барнаула

Помещения для дополнительных групп организуют в барнаульских детских садах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Работы будут проведены в садах № 16, 18, 23, 78, 131, 133, 141, 153, 154, 157, 160, 180, 193, 209, 210, 218. Это поможет создать 405 дополнительных мест для детей. Объем финансирования составил более 40 млн рублей. Из них более 32 млн выделили из краевого бюджета и более 8 млн – из бюджета города.

Ремонт помещений планируют завершить до конца года. В группах проводятся электромонтажные, сантехнические и отделочные работы. Ремонтируют веранды, устанавливают сантехнику, отделывают пол и стены в помещениях.