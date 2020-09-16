Более 400 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае

Еще семь пациентов, у которых ранее выявили коронавирус, умерли в Алтайском крае. Сводку за минувшие сутки приводит региональный оперштаб по ситуации с COVID-19. Таким образом, общее количество летальных случаев в крае составляет 401.

За минувшие сутки в регионе выявили еще 65 зараженных коронавирусом. Общее число инфицированных с начала эпидемии в Алтайском крае достигло 12 716 человек.

Новые случаи заражения распределились так: Барнаул – 30, Бийск – 9, Хабарский район – 3, Новоалтайск, Первомайский, Благовещенский, Троицкий, Шелаболихинский районы – по 2 заболевших, Заринск, Камень-на-Оби, Славгород, Яровое, Каменский, Ключевский, Крутихинский, Кулундинский, Курьинский, Кытмановский, Петропавловский, Солтонский, Тюменцевский районы – по одному заболевшему.

Как уже сообщал amic.ru, накануне, 15 сентября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко распорядился ослабить "ковидные" меры профилактики в регионе. Край перешел на третий этап снятия ограничений.