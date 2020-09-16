Полежайкин из "Папиных дочек" оказался в инвалидном кресле

Актер Михаил Казаков, который сыграл Полежайкина в сериале "Папины дочки", перенес сложнейшую операцию и оказался в инвалидном кресле.

Еще в начале июня в погоне за яркими фотографиями Михаил упал с 12-метровой высоты и получил серьезные травмы. Сейчас его уже выписали после операции, но он до сих пор не чувствует ног и передвигается в инвалидном кресле.

Казаков проходит курс реабилитации и снова сможет ходить, но пока неизвестно, когда именно это произойдет. Вместе с ним всегда находится его супруга.

По словам актера, он уже начинает планировать работу на будущее, чтобы прокормить семью.