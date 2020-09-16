Сергей Собянин предоставил Алтайскому краю средства защиты и медоборудование

Мэр Москвы Сергей Собянин на безвозмездной основе предоставил Алтайскому краю средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В медучреждения Барнаула уже доставили свыше 31 тысячи защитных костюмов, а в ближайшие дни привезут и остальные партии. Тем самым общее количество костюмов составит более 170 тысяч. Кроме того, в регион доставят 500 тысяч медицинских масок, защитные очки, пульсоксиметры и респираторы.

Как уже писал amic.ru, 15 сентября Алтайский край перешел к третьему этапу снятия мер по предупреждению распространения коронавируса.