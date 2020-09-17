Как бесплатно избавиться от варикоза и риска тромбоза с помощью лазера

Варикозная болезнь – проблема не только эстетическая. Тяжесть, зуд, отеки и дискомфорт в ногах по вечерам – тоже ерунда в сравнении с возможными осложнениями в виде тромбоза, тромбоэмболии и инфаркта легкого, которые в лучшем случае заканчиваются инвалидностью.

Пациенты с варикозной болезнью из любого региона могут получить оперативное лечение лазером – без разрезов, наркоза и боли в "Клинике Пасмн" (г. Новосибирск) совершенно бесплатно по полису ОМС. Это ультрасовременная малоинвазивная операция "одного дня": в тот же день пациент может вернуться домой, а на следующий – выйти на работу и вести привычный образ жизни.

Ведет пациента – консультирует, направляет на обследование и оперирует – опытный доктор, сердечно-сосудистый хирург Зарема Ибрагимова.

Нужна ли операция, на основе диагностики определяет хирург. Иногородние пациенты могут проконсультироваться с доктором дистанционно. Для этого необходимо отправить фотографию ног и УЗИ, доктор посмотрит, проведет заочную консультацию и, если необходима операция, менеджер отправит официальное приглашение на бесплатную процедуру в "Клинике Пасман". Вы это приглашение распечатываете, идете к хирургу поликлиники по месту жительства, берете у него направление по форме 057/у-04 и приезжаете в клинику на операцию в назначенный день.

Доктор определяет, нужна ли операция, на основании обследования. Диагностика рекомендуется:

если у человека есть сосудистые "звездочки", сеточки, расширенные вены;

если тревожит тяжесть, зуд, отеки в ногах вечером, после работы, которые проходят к утру;

при беременности, связанные с ней увеличение веса и нагрузки на ноги нередко приводят к тромбозам;

при приеме гормональных препаратов (противозачаточных и не только – применяемых при самых разных проблемах со здоровьем). Гормоны воздействуют на гемостаз (свертываемость крови), применяя их, пациент автоматически попадает в группу риска на возникновение тромбоза;

если есть наследственность (у мамы, папы, дедушки, бабушки был варикоз, дедушка умер от инфаркта легкого и т. д.) – слабость сосудистой стенки передается по наследству;

если работа связана с длительным (более шести часов) пребыванием в положении сидя или стоя: бухгалтеры, учителя, врачи и т. д.

"Перечисленные признаки говорят о том, что человек находится в группе риска и ему рекомендуется раз в год показываться сосудистому хирургу или флебологу, потому что варикозная болезнь может протекать незаметно. Мы можем видеть лишь сосудистую сеточку или "звездочку" и не придавать этому значения, не догадываясь, что внутри сами вены расширены. Чтобы это исключить или, напротив, выявить, необходимо обратиться к доктору и, если он посчитает нужным, сделать УЗИ", – говорит Зарема Вахитовна Ибрагимова.

Предоперационную диагностику можно пройти как по месту жительства, так и в "Клинике Пасман" – за 7000 рублей. Сама операция проводится бесплатно.

В предоперационное обследование входят:

консультация сердечно-сосудистого хирурга и терапевта;

ЭКГ с расшифровкой;

УЗИ сосудов ног;

анализы.

Записаться на дистанционную консультацию к сердечно-сосудистому хирургу можно по телефону: 8 (383) 284–30–53 или напрямую по номеру персонального менеджера Лидии в WhatsApp: +79139089357.

"Клиника Пасман":

ул. Карамзина, 92,

ул. Блюхера, 71/1,

пр. Дзержинского, 1/1,

тел. +7 (383) 284–30–53

Pasman-clinic.ru

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