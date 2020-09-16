В Барнауле ищут нижегородца, который продает поддельные iPhone

Сотрудники полиции разыскивают жителя Нижнего Новгорода, который продает поддельные смартфоны iPhone 11 Pro под видом оригинала.

Как пишет "Инцидент Барнаул", в настоящее время злоумышленник находится в Барнауле и продает гаджеты у торговых центров и магазинов. Покупателям он предоставляет липовые кассовые чеки из "Эльдорадо" с указанием того, что телефон якобы стоил 126 тысяч рублей.

Известно, что его жертвами уже стали множество барнаульцев и жителей других регионов.

Всех, кто знает о местонахождении этого человека либо видел его, просят незамедлительно позвонить в полицию по номеру 102.