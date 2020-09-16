В Барнауле ищут нижегородца, который продает поддельные iPhone

Сотрудники полиции разыскивают жителя Нижнего Новгорода, который продает поддельные смартфоны iPhone 11 Pro под видом оригинала.
Как пишет "Инцидент Барнаул", в настоящее время злоумышленник находится в Барнауле и продает гаджеты у торговых центров и магазинов. Покупателям он предоставляет липовые кассовые чеки из "Эльдорадо" с указанием того, что телефон якобы стоил 126 тысяч рублей.
Известно, что его жертвами уже стали множество барнаульцев и жителей других регионов.
Всех, кто знает о местонахождении этого человека либо видел его, просят незамедлительно позвонить в полицию по номеру 102.
Комментарии
а почем продает???
если тыщ за 20, то не удивлен, что многие повелись...
А может и качество не хуже, чем у оригинала!
вчера был он на сиреневой
Фотокарточка подозреваемого очень информативна...Он что малолеток,что глазки ему замаскировали?
вот сами покупают за 20тыс телефоны, понимая, что не от хорошей жизни человек продает за бесценок дорогую вещь, а потом толпами в милицию бегут
Заем замазывать фото преступника?
Совсем затолерастились?