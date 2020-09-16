Россияне назвали самые раздражающие привычки коллег

Россияне озвучили самые раздражающие привычки коллег, пишет RT со ссылкой на результаты опроса сервиса "Работа.ру".

Так, на первом месте расположилась привычка громко разговаривать по телефону на рабочем месте. Этот вариант выбрали 36% респондентов. Чуть меньшее число сотрудников (35%) раздражает неумение коллег поддерживать рабочее место в чистоте, а еще 34% выбрали вариант "делать работу в последний момент".

Среди других неприятных привычек участники опроса выделили слишком частые перекуры в рабочее время (30%), частые отгулы (21%) и злоупотребление алкоголем во время корпоративов (13%).

В исследовании участвовали свыше 4,6 тыс. респондентов из всех регионов России.