Алтайского рецидивиста задержали за убийство и покушение на двух человек

Неоднократно судимого 62-летнего жителя Усть-Пристанского района обвиняют в убийстве мужчины и попытке убийства двух знакомых, пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Инцидент произошел днем 13 сентября. Приятели находились у знакомого и распивали спиртное. Во время застолья между ними произошла ссора, в результате которой злоумышленник схватил кухонный нож и набросился на гостей.

От полученных травм 38-летний местный житель скончался на месте. При этом другим потерпевшим – женщине и мужчине – удалось сбежать от нападавшего.

Обвиняемого заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.