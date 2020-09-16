Алтайского рецидивиста задержали за убийство и покушение на двух человек

Неоднократно судимого 62-летнего жителя Усть-Пристанского района обвиняют в убийстве мужчины и попытке убийства двух знакомых, пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Инцидент произошел днем 13 сентября. Приятели находились у знакомого и распивали спиртное. Во время застолья между ними произошла ссора, в результате которой злоумышленник схватил кухонный нож и набросился на гостей.
От полученных травм 38-летний местный житель скончался на месте. При этом другим потерпевшим – женщине и мужчине – удалось сбежать от нападавшего.
Обвиняемого заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Комментарии
Кормить будем.
Мужчина набросился на гостей во время застолья
Семен Слепаков "Пить нельзя"?)