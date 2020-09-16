Эксперты рассказали о том, какие продукты подорожают осенью в России

Осенью в России подорожают яблоки, картофель, подсолнечное масло, хлеб, икра, рыба и мороженое. Об этом порталу "Газета.ру" рассказали эксперты в соответствующих областях.
Так, управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк объяснил рост цен на рыбу плохой путиной лососевых на Дальнем Востоке.
"Могу точно сказать, что на дальневосточную красную рыбу и икру к концу года цены будут намного выше. По отдельным позициям цены уже взлетели на 30-50%. Потому что сырья в этом году намного меньше, чем ожидалось", – сказал Березнюк.
Из-за плохого урожая подорожают хлеб и мука, вырастут цены на овощи и фрукты, а стоимость картофеля может увеличиться на 20%.
Комментарии
Какие? Какие? Все!
А ещё рубль рухнет!
почему вырастет? уже.
на прошедшей ярмарке картоха была по 14.
год назад по 11-12
https://www.amic.ru/news/468132/
Картофель как нефть! Урожай в этом году хороший, но он подорожает!
красная рыба и так уже неадекватных денег стоит, а станет ещё дороже.
Ну дык если рыбу будут и дальше по берегу разбрасывать то ясень пень еще подорожает.
Осенью в России подорожают яблоки, картофель, подсолнечное масло, хлеб, икра, рыба и мороженое. Об этом порталу "Газета.ру" рассказали эксперты в соответствующих областях
это что-ж получается, традиционного снижения прожиточного минимума за 3 и 4 кварталы не будет
не верю....
16.09.2020 15:22
- гость -
"традиционного снижения прожиточного минимума за 3 и 4 кварталы не будет"
Если запланировано, то будет! Счас посчитают скока надо и напишут!
А геркулес на сколько подорожает?