Эксперты рассказали о том, какие продукты подорожают осенью в России

Осенью в России подорожают яблоки, картофель, подсолнечное масло, хлеб, икра, рыба и мороженое. Об этом порталу "Газета.ру" рассказали эксперты в соответствующих областях.

Так, управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк объяснил рост цен на рыбу плохой путиной лососевых на Дальнем Востоке.

"Могу точно сказать, что на дальневосточную красную рыбу и икру к концу года цены будут намного выше. По отдельным позициям цены уже взлетели на 30-50%. Потому что сырья в этом году намного меньше, чем ожидалось", – сказал Березнюк.

Из-за плохого урожая подорожают хлеб и мука, вырастут цены на овощи и фрукты, а стоимость картофеля может увеличиться на 20%.