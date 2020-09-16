Путин обогнал Трампа в рейтинге доверия жителей развитых стран

Жители развитых стран доверяют президенту России Владимиру Путину больше, чем лидеру США Дональду Трампу. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного вашингтонским независимым центром Pew Research Center среди 13,2 тыс. человек.

Так, 23% респондентов отметили, что доверяют Путину. 19% признались в доверии к председателю КНР Си Цзиньпину. И только 16% участников опроса доверяют американскому лидеру.

При этом наибольшее число опрошенных поддержало канцлера Германии Ангелу Меркель – 76%, президента Франции Эммануэля Макрона – 64% и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона – 48%.

Опрос проходил с 10 июня по 3 августа в Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Республике Корея, Франции, Швеции и Японии.