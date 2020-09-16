Путин обогнал Трампа в рейтинге доверия жителей развитых стран

Жители развитых стран доверяют президенту России Владимиру Путину больше, чем лидеру США Дональду Трампу. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного вашингтонским независимым центром Pew Research Center среди 13,2 тыс. человек.
Так, 23% респондентов отметили, что доверяют Путину. 19% признались в доверии к председателю КНР Си Цзиньпину. И только 16% участников опроса доверяют американскому лидеру.
При этом наибольшее число опрошенных поддержало канцлера Германии Ангелу Меркель – 76%, президента Франции Эммануэля Макрона – 64% и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона – 48%.
Опрос проходил с 10 июня по 3 августа в Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Республике Корея, Франции, Швеции и Японии.
Комментарии
Даз ист фантастиш. Йа-йа.
what?
Старушенции меркель-то за что доверять?Недавно бухнула про новичка-хоть стой,хоть падай.
наибольшее число опрошенных поддержало канцлера Германии Ангелу Меркель — 76%
Да, ей можно доверять. Она что сказала, то сделала. А если что-то не сделала, значит не смогла
президента Франции Эммануэля Макрона — 64%
Желтые жилеты ему почему-то не доверяют
Опрос проходил с 10 июня по 3 августа в Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Республике Корея, Франции, Швеции и Японии
В этих странах почти каждый четвертый опрошенный доверяет Путину, а каждый пятый Си Цзиньпину
Что это за рейтинг такой? Жители развитых стран опрашивают о лидерах развитых стран, так причём тут тогда Россия и Путин?
Не ну это жители развитых стран возможно так считают, скорее всего данная инфа ложь. Но вот население не развитой депрессивной России так не считает?
Практически все россияне уехавшие в развитые страны в 90-х поддерживают Путина. Странно, но факт.
В конце 30-х годов прошлого века жители развитых стран больше Гитлеру доверяли, чем Сталину. По этому все эти псевдоновости с налётом комплиментарности, полная туфта.
16.09.2020 14:27
АБОРИГЕН
В конце 30-х годов прошлого века жители развитых стран больше Гитлеру доверяли, чем Сталину. По этому все эти псевдоновости с налётом комплиментарности, полная туфта.
Там вообще все агенты Путина
Путину доверять не за что. Доверия к себе он оставил там,когда предателей рф возвеличил до героев. Возвел свою особу до "Забвения"!!!
У Сталина всё равно больше, 90%. Был бы жив, было бы 100%
В конце 30-х годов прошлого века жители развитых стран больше Гитлеру доверяли, чем Сталину.
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А со второй половины 1943-го цивилизованные жители развитой Европы стали больше доверять Сталину.