Рисунок на перспективу. Комикс студента из Барнаула войдет в книгу о мире будущего

Подведены итоги федерального конкурса "Будущее время Поколения М". Финалистом в номинации "Рисунок" стал студент барнаульского лицея – 16-летний Александр Абрамов. Он изобразил библиотеку будущего. Рисунок Александра и другие работы со всей страны проиллюстрируют книгу о мире будущего.

"C самого детства любил рисовать и учился этому по книгам. Огромную поддержку мне оказывает мой руководитель Наталья Попова. Именно она рассказала мне о проекте "Поколение М" и предложила поучаствовать в конкурсе. Победы не ждал, но, узнав о ней, испытал очень яркие впечатления. Я думаю, что это добавит мне уверенности, и я продолжу развивать себя в этом направлении!" – рассказал Александр Абрамов.

В этом году Александр окончил Шелаболихинскую школу №1 и поступил педагогический лицей. В ближайших планах – овладеть техникой рисования пастелью и акрилом, а в мечтах – сделать иллюстрации к роману "Война и мир".

В проекте участвовали дети в возрасте от 11 до 18 лет. Нужно было написать короткий рассказ или сделать иллюстрацию по одной из конкурсных тем и загрузить работу на сайт проекта. Молодые писатели и художники фантазировали на темы "Город будущего", "Медицина будущего", "Наука и технологии будущего", "Развлечения будущего", "Образование будущего", "Мода будущего". Чтобы участникам было проще сориентироваться в мире современных технологий, получить новые идеи и расширить поле для фантазии, была создана бесплатная образовательная программа от экспертов-футурологов.

Конкурсанты также стали частью благотворительного проекта "Поколение М": своим творчеством они помогают тяжелобольным сверстникам. За загруженные на сайт работы и их просмотры МТС начисляет баллы на "Счетчик добра", которые затем конвертирует в реальные деньги по курсу "1 балл = 1 рубль" и направляет на помощь больным детям. В рамках "Поколения М" уже собрано более 18 миллионов рублей, которые направлены на 57 детских операций.